شبكة NBC الأمريكية تكشف تعمد الإدارة الأمريكية إفشال الضربات الجوية على مواقع المليشيات الموالية لايران

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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كشف مسؤول عراقي كبير إن الميليشيات المدعومة من إيران "أخلت العديد من مقراتها داخل العراق وعلى الحدود مع سوريا، ونقلت أسلحتها إلى مواقع جديدة خوفا من استهدافها من قبل الأميركيين.

واوضح ان اعلان الإدارة الأمريكية عن الضربات مسبقا يمنح تلك المليشيا للاستعداد لها.

واوضحت شبكة ‏إن بي سي نيوز الأمريكية ان انتظار الضربات الانتقامية الأمريكية يمنح الميليشيات المرتبطة بإيران متسعًا من الوقت للاستعداد. اكدت ان المسلحين قاموا بإخلاء مقراتهم ونقلوا الأسلحة تحسباً لضربات أمريكية على العراق وسوريا.

وقالت انه بعد أن ألمحت واشنطن لعدة أيام إلى ضربات انتقامية، كان لدى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط متسع من الوقت للاستعداد.

وقالت ان كلا من العراق وسوريا يعد موطنًا لمئات المواقع العسكرية المرتبطة بإيران، وفقًا لتشارلز ليستر، زميل بارز في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن. وأضاف: "قائمة الأهداف المحتملة هائلة".

على سبيل المثال، قال ليستر إن مبنى مكاتب بيت الزجاجة الشاهق ذو الواجهة الزجاجية في مطار دمشق الدولي في سوريا، والذي يسمى "البيت الزجاجي"، معروف بأنه مركز قيادة إيراني رئيسي.

وأضاف أن قاعدة ديماس الجوية الواقعة غرب المدينة معروفة أيضًا بأنها منشأة إيرانية رئيسية لتصنيع الطائرات بدون طيار.

من جانبه قال ليستر، الذي يطلع الحكومة الأمريكية بشكل متكرر على الوضع داخل سوريا والعراق، إن قاعدة الإمام علي الواسعة في البوكمال على الحدود الشرقية لسوريا مع العراق تحتوي على أنفاق صاروخية محصنة ومعسكر تدريب إيراني ويمكن أن تضم 20 ألف جندي.

وفي نوفمبر، تتبع معهد الشرق الأوسط 200 غارة إسرائيلية مستهدفة على مواقع قال إنها كانت معروفة بإيواء القوات الإيرانية أو الميليشيات التابعة لها في العقد الماضي.

وقالت إن العديد من المواقع الصناعية العسكرية التي ضربوها كانت يديرها الإيرانيون. لكنها أضافت أنه على الرغم من أن الضربات على المطارات في دمشق وحلب أبعدتها عن العمل، إلا أنها ظلت غير متصلة بالإنترنت لبضعة أيام فقط.".

وقال المسؤول إن الجنرال إسماعيل قاآني، قائد قوة القدس السرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سافر إلى العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع والتقى بقادة الميلشيات في العراق وطلب منهم “تقليل التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية وتهدئة الوضع الأمني”.