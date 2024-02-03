في 3 حكم خلال اسبوع… السجن 31 عاماً في 3 قضايا تلاحق عمران خان في باكيستان

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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في ثالث حكم خلال أسبوع واحد، وقبل 4 أيام من الانتخابات الوطنية المقررة (الخميس)، قضت محكمة في باكستان اليوم (السبت) بالحكم 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، مع فرض غرامة، مؤكدة أن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.

وأصدر قاضي محكمة ابتدائية، بعد جلسة استماع استمرت 14 ساعة، حكماً بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها نحو 1800 دولار على كل من خان وزوجته، في ما يعرف بقضية «الزواج غير الشرعي».

وتتهم القضية، التي رفعها خاور مانيكا زوج بشرى السابق، عمران خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء السابق، مؤكداً أن زواجه تم بعد انتهاء العدة الشرعية. وبإمكان خان وزوجته الطعن ضد القرار.

وحُكم على خان (71 عاماً) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب وثائق سرية، والسجن 14 عاماً مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

وقبض على خان سابقاً لمدة 4 أيام في مايو من العام الماضي بتهمة تلقيه وزوجته أرضاً رشوة من خلال صندوق خيري أنشأته بشرى واتو زوجة خان الثالثة وخان في عام 2018 عندما كان لا يزال في الحكم.

واتهمت السلطات الباكستانية «واتو» بالحصول على أرض تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار) من مطور عقاري متهم في بريطانيا بغسل الأموال، فيما اتهمت خان بالحصول على الأرض مقابل خدمة للمطور العقاري باستخدام 190 مليون جنيه إسترليني أعادتها لندن إلى وطنها في تحقيق غسل الأموال لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة على المطور