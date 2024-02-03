المبعوث الأممي يصل طهران ويعرض عليها الإجراءات الأممية لتحقيق السلام والهدوء في اليمن وإيران تعترض على تصنيف الحوثيين كإرهابيين

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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يحاول المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ محاولة ايقاف التداعيات المتصاعدة في البحر الأحمر بعد التصعيد الحوثي الذي يهدد كل جهود السلام التي بذلها خلال الأشهر الماضية.

حيث وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الى العاصمة الإيرانية طهران والتقى اليوم السبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وتأتي زيارة المسؤول الأممي على وقع تصاعد التوترات في البحر الأحمر إثر الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية والمتجهة نحو إسرائيل، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلاً عن الهجمات الأميركية والبريطانية على جماعة الحوثيين في اليمن.

زيارة المبعوث الأممي لليمن جاءت بعد زيارته لسلطنة عمان التي طلب منها التدخل لدى المليشيات الحوثية خفض التصعيد في البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن أمير عبد اللهيان وغروندبرغ بحثا "آخر تطورات المنطقة مع التركيز على الملف اليمني".

وقال وزير خارجية إيران إن الهجمات العسكرية الأميركية والبريطانية على اليمن، وإدراج (الحوثيين) مرة أخرى على قائمة "الإرهاب" الأميركية، "قد جعلت الظروف أكثر تعقيداً، وعرقلت الحل السياسي" في اليمن.

طما قالت الخارجية الإيرانية ان المبعوث الأممي للشأن اليمني، قدم شرحاً عن "إجراءات الأمم المتحدة لأجل تحقيق السلام والهدوء في اليمن وخفض التوترات فيه"، مؤكداً ضرورة الوصول إلى "حل جذري للأزمات في المنطقة، عبر توظيف الطاقات داخل المنطقة نفسها"، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

وندد أمير عبد اللهيان، بـ"الاعتداءات الأميركية الأخيرة على أهداف في سورية والعراق"، قائلاً إنها "تنم عن استمرار نهج خاطئ، وإخفاق هذا البلد في حل القضايا عبر استخدام القوة والعسكرة".

وأعلن الوزير الإيراني، دعم بلاده لاستتباب السلام والأمن المستدامين في اليمن، مؤكداً أن الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك "تصب في مصلحة جميع دول المنطقة".

و"تضامناً مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمّرة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلباً على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".