فرج البحسني الموالي للإنتقالي يظهر في المكلا تزامنا مع تصعيد خطير دعا اليه المجلس (صورة) حركة حماس تعلن موقفها من الضربات الأمريكية في سوريا والعراق- بيان ذريعة جديدة للإنتقالي لتفجير الوضع في حضرموت ومخاوف من مواجهة عسكرية محتملة.. المرجعية تصدر بيان تحذيري جديد "واتساب".. إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة مقتل لاعب أثناء مباراة لكرة القدم ما المواقع التي استهدفتها ضربات واشنطن؟ واشنطن تعاقب الحوثيين رداً على تصعيدهم البحري واشنطن تعدد 4 نتائج سلبية لهجمات الحوثيين ''المتهورة'' وتتجه نحو التصعيد ما هي قاذفات B-1 الاستراتيجية التي استخدمتها امريكا في ضرباتها على أهداف في سوريا والعراق؟ رئيس النواب الأمريكي يتحدث عن إستراتيجية لبايدن ''مدمرة'' للعالم أجمع
ظهر عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني الموالي للمجلس الإنتقالي في المكلا بحضرموت تزامنا مع التصعيد الذي دعا اليه الانتقالي بدعوة انصاره للاحتشاد اليوم السبت دعما لقوات النخبة الحضرمية ورفضا لدخول قوات درع الوطن الرئاسية الى المكلا.
وقالت وكالة سبأ ان البحسني الذي غادر البلاد في اغسطس الماضي، وصل اليوم الى المكلا ومن المتوقع أن يجري اجتماعات مهمة مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، واللجنة الأمنية، وكذا المكونات السياسية والقوى المجتمعية، لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ولا يعرف ما اذا كانت عودة البحسني الى المكلا بهدف دعم للمجلس الإنتقالي في تصعيده الاخير، او للتهدئة والوساطة تجنبا لانفجار الوضع عسكريا في المحافظة.
ووفق سبأ كان اللواء البحسني قد التقى خلال زيارة خارجية عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وبحث معهم التطورات على الساحة اليمنية وعلاقات التعاون الثنائي بلدانهم.