فرج البحسني الموالي للإنتقالي يظهر في المكلا تزامنا مع تصعيد خطير دعا اليه المجلس (صورة)

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 318

ظهر عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني الموالي للمجلس الإنتقالي في المكلا بحضرموت تزامنا مع التصعيد الذي دعا اليه الانتقالي بدعوة انصاره للاحتشاد اليوم السبت دعما لقوات النخبة الحضرمية ورفضا لدخول قوات درع الوطن الرئاسية الى المكلا.

وقالت وكالة سبأ ان البحسني الذي غادر البلاد في اغسطس الماضي، وصل اليوم الى المكلا ومن المتوقع أن يجري اجتماعات مهمة مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، واللجنة الأمنية، وكذا المكونات السياسية والقوى المجتمعية، لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ولا يعرف ما اذا كانت عودة البحسني الى المكلا بهدف دعم للمجلس الإنتقالي في تصعيده الاخير، او للتهدئة والوساطة تجنبا لانفجار الوضع عسكريا في المحافظة.

ووفق سبأ كان اللواء البحسني قد التقى خلال زيارة خارجية عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وبحث معهم التطورات على الساحة اليمنية وعلاقات التعاون الثنائي بلدانهم.