فرج البحسني الموالي للإنتقالي يظهر في المكلا تزامنا مع تصعيد خطير دعا اليه المجلس (صورة) حركة حماس تعلن موقفها من الضربات الأمريكية في سوريا والعراق- بيان ذريعة جديدة للإنتقالي لتفجير الوضع في حضرموت ومخاوف من مواجهة عسكرية محتملة.. المرجعية تصدر بيان تحذيري جديد "واتساب".. إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة مقتل لاعب أثناء مباراة لكرة القدم ما المواقع التي استهدفتها ضربات واشنطن؟ واشنطن تعاقب الحوثيين رداً على تصعيدهم البحري واشنطن تعدد 4 نتائج سلبية لهجمات الحوثيين ''المتهورة'' وتتجه نحو التصعيد ما هي قاذفات B-1 الاستراتيجية التي استخدمتها امريكا في ضرباتها على أهداف في سوريا والعراق؟ رئيس النواب الأمريكي يتحدث عن إستراتيجية لبايدن ''مدمرة'' للعالم أجمع
دانت حركة "حماس" بأشد العبارات القصف الأمريكي لمواقع في سوريا والعراق واعتبرته تصعيدا خطيرا وتعدّيا على سيادة البلدين العربيين، وتهديدا لأمنهما واستقرار المنطقة.
وقالت "حماس" في بيان لها: "ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي على كل من العراق وسوريا، ونعتبره تصعيدا خطيرا، وتعديا على سيادة البلدين العربيين، وتهديدا لأمنهما واستقرار المنطقة، خدمة لأجندة الاحتلال التوسّعية والتغطية على جرائمه المروّعة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "تتحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا، والذي يصب الزيت على النار"، مؤكدة على أن "المنطقة لن تشهد استقرارا أو سلاما إلا بوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة".
وأكدت "حماس" على ضرورة أن تراجعة واشنطن "سياساتها العدوانية، واحترامها لسيادة الدول ومصالح الشعوب العربية التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا من جرائم إبادة تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع".
وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري سوري أن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.
ودانت الخارجية السورية الاعتداءات الأمريكية، وحذرت من أنها "تصب في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".
وجددت الحكومة العراقية رفضها بأن تكون أراضي العراق ساحة لتصفية الحسابات، فيما نفت الرواية الأمريكية بالقصف الأخير، مشددة على وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق.
كما استنكرت إيران الهجوم، معتبرة أنه "مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الأمريكيين، سيؤدي فقط الى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة".
فيما أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الأنبار.