ما هي قاذفات B-1 الاستراتيجية التي استخدمتها امريكا في ضرباتها على أهداف في سوريا والعراق؟

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن دوغلاس سيمز رئيس الأركان المشتركة الأمريكية أن القوات الجوية استخدمت قاذفات B-1 الاستراتيجية في الضربات التي وجهتها أمس الجمعة لمواقع في العراق وسوريا.

وأضاف في حديث لشبكة CNN أن القاذفات أقلعت من الولايات المتحدة وتمكنت من الوصول في رحلة واحدة بدون توقف.

وأشار إلى أن واشنطن "واثقة من دقة ضرباتها على أهداف الميليشيات"، ناسبا الفضل إلى قاذفات B-1.

وأضاف أن "المؤشرات الأولية تقول إننا ضربنا بالضبط ما أردنا ضربه، مع عدد من الانفجارات الثانوية المرتبطة بالذخيرة والمواقع اللوجستية".

وقال: "نعلم أن هناك مسلحين يستخدمون هذه المواقع، لقد قمنا بهذه الضربات الليلة مع فكرة أنه من المحتمل أن يكون هناك ضحايا مرتبطون بالأشخاص داخل تلك المنشآت".

وRockwell B-1 هي قاذفة قنابل ثقيلة بعيدة المدى، تستخدم من قبل القوات الجوية الأمريكية وهي عماد سلاح القاذفات الأمريكية وإحدى أهم أركان الردع الأمريكي.