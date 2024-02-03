ما هي قاذفات B-1 الاستراتيجية التي استخدمتها امريكا في ضرباتها على أهداف في سوريا والعراق؟ رئيس النواب الأمريكي يتحدث عن إستراتيجية لبايدن ''مدمرة'' للعالم أجمع بالخريطة والتفاصيل.. هذه المواقع التي استهدفتها ضربات أميركا في الدول العربية زوارق حوثية مفخخة في المواجهات البحرية وواشنطن تعلن الرد حماس تحسم موقفها من صفقة تبادل الأسرى و تسقط شرط وقف الحرب حرب مفاجئة في دول عربية والخزانة الأميركية تفرض عقوبات تستهدف برامج الصواريخ الإيرانية الطيران الحربي الأمريكي يشعل الحرب في 3 دول عربية ومصادر تكشف التفاصيل انقسامات تعصف بالقيادات الإسرائيلية"… وأسرى حرب غزة مشروطة بتهدئة 3 أطراف و3 تيارات الكشف عن انسحاب إسرائيلي تكتيكي وبشكل مفاجئ يدفع بـ هدنة غزة إلى الأمام كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تبلغ نصف النهائي
أعلن دوغلاس سيمز رئيس الأركان المشتركة الأمريكية أن القوات الجوية استخدمت قاذفات B-1 الاستراتيجية في الضربات التي وجهتها أمس الجمعة لمواقع في العراق وسوريا.
وأضاف في حديث لشبكة CNN أن القاذفات أقلعت من الولايات المتحدة وتمكنت من الوصول في رحلة واحدة بدون توقف.
وأشار إلى أن واشنطن "واثقة من دقة ضرباتها على أهداف الميليشيات"، ناسبا الفضل إلى قاذفات B-1.
وأضاف أن "المؤشرات الأولية تقول إننا ضربنا بالضبط ما أردنا ضربه، مع عدد من الانفجارات الثانوية المرتبطة بالذخيرة والمواقع اللوجستية".
وقال: "نعلم أن هناك مسلحين يستخدمون هذه المواقع، لقد قمنا بهذه الضربات الليلة مع فكرة أنه من المحتمل أن يكون هناك ضحايا مرتبطون بالأشخاص داخل تلك المنشآت".
وRockwell B-1 هي قاذفة قنابل ثقيلة بعيدة المدى، تستخدم من قبل القوات الجوية الأمريكية وهي عماد سلاح القاذفات الأمريكية وإحدى أهم أركان الردع الأمريكي.