زوارق حوثية مفخخة في المواجهات البحرية وواشنطن تعلن الرد

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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زجت جماعة الحوثي، الموالية لإيران، بالزوارق المفخخة في الهجمات التي تنفذها ضد سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ما دفع الولايات المتحدة للرد بضرب مواقع الجماعة في محافظة حجة الحدودية، أمس.

وفيما حشدت الجماعة، عشرات الآلاف في مختلف مناطق سيطرتها للاستعراض والتظاهر استجابة لزعيمها عبد الملك الحوثي، أكدت وسائل إعلامها تعرض مواقعها في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس في محافظة حجة (شمال غرب) لـ7 غارات على دفعتين.

هذه التطورات جاءت غداة يوم حافل من التصعيد الحوثي والرد الأميركي الجوي والبحري، حيث استعملت الجماعة لأول مرة منذ بدء هجماتها البحرية زورقاً مفخخاً، وفق ما ذكره الجيش الأميركي.

ويخشى مراقبون يمنيون ومسؤولون حكوميون من أن تعزز الجماعة هجماتها البحرية بنشر الألغام البحرية بكثافة في الممر الملاحي بالبحر الأحمر، فضلاً عن المخاوف من استهداف كابلات الاتصالات.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنه في الأول من فبراير (شباط)، في نحو الساعة 5:00 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية طائرةً مسيرة فوق خليج عدن.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، في نحو الساعة 10:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أفاد البيان بأن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات ودمرت مركبة سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين مدعومة من إيران في البحر الأحمر، حيث حددت قارباً متجهاً نحو ممر الشحن الدولي، وقررت أنه يمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وقامت بتفجيره دفاعاً عن النفس، مما أدى إلى انفجارات ثانوية كبيرة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق البيان