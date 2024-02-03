الطيران الحربي الأمريكي يشعل الحرب في 3 دول عربية ومصادر تكشف التفاصيل

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 135

أعلن متحدّث باسم البيت الأبيض، فجر اليوم (السبت)، «نجاح» الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضدّ مقاتلين موالين لإيران

.وقال المتحدّث إنّ المقاتلات الأميركيّة المُشاركة في هذه العمليّة التي استهدفت في المجموع 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا)، قد أطلقت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو ثلاثين دقيقة.

من جهته قال مسؤول أمني عراقي، لشبكة (إن.بي.سي.

نيوز)، إن الغارات الجوية التي شنتها القوات الأميركية في العراق استهدفت مستودع أسلحة وثلاثة منازل تستخدمها كتائب «حزب الله».

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق، إن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة التابعة له.

وذكرت القيادة في بيان، أن قوات الجيش الأميركي قصفت أكثر من 85 هدفاً باستخدام طائرات شملت قاذفات استراتيجية بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، لافتة إلى استخدام أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وجاءت الضربات رداً على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 40 في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قوات أميركية في موقع على الحدود الأردنية السورية، وهو أول هجوم يُسقط قتلى في صفوف القوات الأميركية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.