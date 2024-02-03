كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تبلغ نصف النهائي

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تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا بفوزه المثير على أستراليا بهدفين لهدف بعد تمديد الوقت، الجمعة 2 فيفري.
وتقدّم الكنغر الأسترالي في المباراة حتى لحظاتها الأخيرة بفضل هدف كريغ غودوين في الدقيقة الـ43، لكنه لم يصمد لبعض الثواني بعد أن تلقى هدف التعادل في الدقيقة الـ96 من محترف وولفرهامبتون الإنجليزي هوانغ هي تشان، وحكم عليه بالمرور إلى الحصص الإضافية.
في الوقت الإضافي، كان لهدف تشان تأثيرا كبيرا في عقول لاعبي أستراليا، حيث ظهر التفوق الكوري الجنوبي جليّا، وجسّمه النجم هيون مين سون بهدف ثان في الدقيقة 104. وتعد هذه الريمونتادا الثانية للمنتخب الكوري في هذه البطولة، حيث تكرر هذا السيناريو في ثمن النهائي أمام السعودية، عندما تقدّم الأخضر طيلة المباراة لكنه تلقى هدفا في اللحظات الأخيرة وانسحب بركلات الترجيح.
ويواجه الشمشون الكوري في نصف النهائي المنتخب الأردني، الثلاثاء القادم، في مطاردة حلم التتويج باللقب القاري الذي يغيب عن خزائنه منذ الثمانينات