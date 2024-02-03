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نيجيريا أول أضلاع المربع الذهبي في الكان

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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تأهل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي من كان الكوت ديفوار بعد فوزه على أنغولا بهدف لصفر الجمعة 2 فيفري.

وسجّل أديمولا لوكمان هدف النسور النيجيرية في الدقيقة الـ41. وتصل نيجيريا إلى نصف نهائي الكان للمرة الـ16 في تاريخها خلال 20 مشاركة في البطولة القارية، لتعادل رقم المنتخب المصري.

وينتظر زملاء أوسيمين المتأهل من مباراة غينيا والكونغو الديمقراطية للتعرف على منافسهم في المربّع الذهبي. أما الغزلان السوداء الأنغولية، فلم تقدر على مقارعة النسور النيجيرية .

وفشلت في بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى، لكنها غادرت برأس مرفوع بعد بطولة مميّزة خاصة على المستوى الهجومي، حيث سجلت 9 أهداف خلال خمس مباريات.

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