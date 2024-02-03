ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27131 شهيدا

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت وزارة الصحة في غزة الجمعة، إن 27131 فلسطينيا استشهدوا فيما أُصيب 66287 جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة، أنّ الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن الاستهداف المباشر لفرق الدفاع المدني حال دون وصول المسعفين إلى الجرحى، مشيرة إلى أن عددا منهم ما زال تحت الركام.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: “أكثر من 89 ساعة مرت وما يزال مصير فريق إسعاف يوسف زينو وأحمد المدهون الذي خرج لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا”. وناشد الهلال المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند والطاقم الذي ذهب لإنقاذها.

ووفق بيان نشره، أكّد الهلال أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني.

بدورها، كشفت منظمة اليونيسف عن حجم معاناة الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت المنظمة الجمعة، إن 17 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة، انفصلوا عن عائلاتهم بسبب العدوان المستمر، وهم بحاجة إلى علاج نفسي حيث يعانون من حالات نفسية مرضية، بسبب الانفصال والخوف من أصوات القصف.

وفي سياق المخاطر التي تتعرض لها هاته الفئة، حذّرت المنظمة في أواخر ديسمبر 2023، من أنّ أطفال قطاع غزة يفتقرون إلى 90% من حاجتهم إلى المياه.

وتتواصل المعارك بين قوات الاحتلال وحركة حماس، اليوم الجمعة 2 فيفري، في قطاع غزة رغم وجود مؤشرات “أولى” على إمكان التوصل إلى هدنة جديدة بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.

ولليوم الـ119 على التوالي تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين العزل في شتى أرجاء قطاع غزة، فيما أدلى أسرى أفرج عنهم الاحتلال بشهادات مروعة تكشف جرائم التعذيب والتنكيل في مراكز الاحتجاز.