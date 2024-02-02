هدنة مرتقبة.. حماس والجبهة الشعبية تحددان مطالب المقاومة

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تشترط لقبول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة، عددا من المطالب.

وأكد هنية، أن مقترح وقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة تبادل متكاملة، وفق ما أفاد مكتب هنيّة اليوم الجمعة 2 فيفري.

وذكرت حركة حماس، في بيان اليوم، أن هنية ناقش خلال اتصال اليوم الجمعة، بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها الساحة الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى. وأشار البيان إلى تشاور الطرفين بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة وتأكيد أن دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كل متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني وإنجاز صفقة تبادل متكاملة، وأكد هنية والنخالة أن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة الفلسطينيين وحمايتهم.

واعتبر هنية والنخالة أن صمود الشعب الفلسطيني البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له الفلسطينيّون في القدس والضفة وفي كل أماكن وجودهم سوف يحقق للشعب الفلسطيني الحرية والعودة والاستقلال.

والثلاثاء الماضي، أعلن هنية أن الحركة تلقت مقترحا لوقف إطلاق النار بعد محادثات في باريس وأنها ستدرسه، مضيفا أنه سيزور القاهرة لإجراء مناقشات بشأن هذه المسألة. وأضاف هنية أن الأولوية لدى حماس هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وتطالب حماس بوقف إطلاق النار بشكل كامل شرطا مسبقا لأي اتفاق، فيما تتحدث الحكومة الإسرائيلية عن هدنة. كما يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة سواء من عائلات المحتجزين أو من أعضاء في ائتلافه الحكومي.