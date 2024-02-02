مظاهرات حاشدة في عدد من المدن اليمنية دعما لغزة

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انطلقت اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في عدة مدن يمنية تنديدًا وتضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى.

واستنكر المتظاهرون في كلاً من محافظة تعز، ومأرب ،صنعاء ومدن أخرى، استمرار المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الإسرائيلي. وهتف المشاركون: “فلسطين فلسطين.. شعبك حر وما بيلين” و”عربية عربية.. فلسطين عربية” و”الانتقام الانتقام.. يا سرايا ويا قسام” و”إحنا شعب الجبارين.. نموت وتحيا فلسطين” وغيرها.

ودعوا جميع الفصائل في الضفة وغزة لجمع الكلمة وتوحيد الصف لمواجهة الكيان الصهيوني وداعميه والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني. ورحب المحتجون بما صدر عن محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، داعيا إلى ضرورة الضغط عليه لوقف إطلاق النار بصورة فورية للحد من توسع عملية الإبادة الجماعية.

وحيا المحتشدون في مأرب الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. ودعا المحتجون الشعب اليمني وجميع الشعوب الحرة لاستمرار تقديم العون والمساعدة، وحشد الطاقات المختلفة لنصرة القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، حتى ينبلج فجر النصر من عتمة الواقع المر، وتشرق شمس العدالة على العالم الحر.

وندد المشاركون في المسيرات- الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع اليمني بالاحتلال واستبداده واستهدافه للمدنيين الأبرياء العزل، ما أدى إلى إرتقاء الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء،

كما نددوا بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.