بسبب عدم التزامهم بالدورات الثقافية .. مليشيا الحوثي تعتقل عشرات العائدين من المحافظات المحررة

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أفادت مصادر أمنية بقيام ما يسمى ب" جهاز الأمن الوقائي" الخاضع لعصابة الحوثي الإيرانية، بحملة اعتقالات لعدد من الضباط والجنود العائدين من المناطق المحررة.

ووفقا لما نقلته "وكالة خبر" فقد كشفت المصادر ، ان الجهاز الحوثي استدعى كافة الضباط والجنود العائدين من المناطق المحررة، وبخاصة العائدين من جبهات الساحل الغربي، واعتقلت العشرات منهم الرافضين الاستجابة لها.

وأوضحت المصادر، أنه تم استدعاء الضباط والجنود العائدين من المناطق المحررة، خصوصًا من جبهة الساحل الغربي، الذين استدرجتهم بدعاوى وشعارات ما أسمته "العفو العام".

ولفتت المصادر إلى أن حملة اعتقالات جاءت بعد رفضهم الحضور بشكل أسبوعي للتأكد من أماكن تواجدهم وإلزامهم بخضور الدورات الثقافية الطائفية التي دأبت عصابة الحوثي على حشد عقول أتباعها من خلالها.

وتسعى المليشيات الحوثية إلى إلحاق العائدين صفوفها وإرسالهم لجبهات القتال، فيما تزج بالرافضين مباشرة إلى السجون أو تخفيهم قسرًا. وتَعتبر عصابة الحوثي حضور الدورات الثقافية مقياس حقيقي للالتحاق بصفوفها، بعيدًا عن مقاييس الكفاءات والخبرة.

وفي هذا الصدد، أقصت عصابة الحوثي آلاف الخبراءات والكفاءات في القطاعات العسكرية والمدنية بسبب عدم التزامهم بحضور الدورات الثقافية خصوصًا التي تقام في معقلها بمحافظة صعدة شمال اليمن.