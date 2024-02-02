منعت تسرب 500 ألف برميل نفط 3دول أنقذت اليمنيين من كارثة حوثية

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أكدت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، اليوم الجمعة في تصريح صحفي، أن ثلاث دول أنقذت اليمنيين من كارثة حوثية نتيجة هجماتها الأخيرة في البحر الأحمر.
وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، منذ شهر نوفمبر، استهداف السفن التجارية الدولية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، بزعم دعم قطاع غزة.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدا شريف، أن هجمات مليشيا الحوثي على الشحن الدولي تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وأضافت عبدا شريف، أن الهجوم الحوثي غير المسؤول على ناقلة النفط مارلين لواندا الأسبوع الماضي تسبب باشتعال النيران لأكثر من 15 ساعة.
وأكدت شريف أن جهود مشتركة بين فرنسا والهند وأميركا منعت تسرب 500 ألف برميل من النفط بصعوبة. واشارت الى أن التسريب كاد يدمر الحياة البحرية وسبل عيش العديد من اليمنيين.