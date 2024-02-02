كشف عن تدهور صحتة نجل القاضي قطران يحمل مليشيا الحوثيين مسؤولية حياة والده

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 217

حمل نجل القاضي عبد الوهاب قطران المختطف في سجون الحوثيين حملهم المسؤولية الكاملة عن حياة والده.

وقال محمد عبد الوهاب قطران في منشور له:”عندما ذهب أخي لزيارة والدي القاضي عبدالوهاب قطران لاحظ عليه من خلف الزجاج شحوب وجهه، وقتامة لونه، وتدهور صحته التي تصرخ بها تعابير وجهة اللا معهود.. ثم قال له: أنا ميت تحركوا، صعدوا ، احشدوا القبائل والمشائخ.”

وتابع “أنا أحمل زعيم جماعة الحوثيين ومن إليه المسؤولية الكاملة عن حياة والدي وصحته حيث إن والدي يعاني العديد من الأمراض المزمنة”. واستأنف:”فهو مصاب بالسكر واضطرابات القولون العصبي وارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وصداع مزمن بعد أن أصيب بمرض الشقيقة”.

واستغرب بالقول:”أنا لا أفهم من حديثه لأخي التي اختزل كل ما عانى فيه بكلمة “أنا ميت” إلا أنه يعاني من التعذيب النفسي، والضغوط النفسية التي يمارسوها عليه كونه مصاب بهذه الأمراض ولا يحتمل المزيد من الضغط والعذاب”.