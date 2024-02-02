منعت تسرب 500 ألف برميل نفط 3دول أنقذت اليمنيين من كارثة حوثية كشف عن تدهور صحتة نجل القاضي قطران يحمل مليشيا الحوثيين مسؤولية حياة والده الوزير الإرياني: مليشيا الحوثي تحاول غسل جرائمها وتبييض وجهها القبيح بأسم فلسطين كشف عن المسافة لرحلة السفن التجارية بين آسيا وأوروبا ..الاتحاد الأوروبي:تهديدات الحوثي في البحر الأحمر طالت الاستقرار والسلم طقم حوثي يدهس شخصين في البيضاء البنتاغون: بكشف الهدف من ضرباتهم الاستباقية على الحوثيين..تفاصيل مصرع مستشار إيراني بارز في ضرب إسرائيلية خاطفة داخل دولة عربية مقتل مستشار إيراني في ضربة إسرائيلية مباغتة على دولة عربية حشود جماهيرية بمأرب تستنكر عرقلة عمل منظمات الإغاثة بغزة وتوجه رسائل للفصائل الفلسطينية تقرير حكومي حديث يكشف عن نزوح نحو 40 ألف يمني خلال العام 2023
حمل نجل القاضي عبد الوهاب قطران المختطف في سجون الحوثيين حملهم المسؤولية الكاملة عن حياة والده.
وقال محمد عبد الوهاب قطران في منشور له:”عندما ذهب أخي لزيارة والدي القاضي عبدالوهاب قطران لاحظ عليه من خلف الزجاج شحوب وجهه، وقتامة لونه، وتدهور صحته التي تصرخ بها تعابير وجهة اللا معهود.. ثم قال له: أنا ميت تحركوا، صعدوا ، احشدوا القبائل والمشائخ.”
وتابع “أنا أحمل زعيم جماعة الحوثيين ومن إليه المسؤولية الكاملة عن حياة والدي وصحته حيث إن والدي يعاني العديد من الأمراض المزمنة”. واستأنف:”فهو مصاب بالسكر واضطرابات القولون العصبي وارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وصداع مزمن بعد أن أصيب بمرض الشقيقة”.
واستغرب بالقول:”أنا لا أفهم من حديثه لأخي التي اختزل كل ما عانى فيه بكلمة “أنا ميت” إلا أنه يعاني من التعذيب النفسي، والضغوط النفسية التي يمارسوها عليه كونه مصاب بهذه الأمراض ولا يحتمل المزيد من الضغط والعذاب”.