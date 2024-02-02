كشف عن المسافة لرحلة السفن التجارية بين آسيا وأوروبا ..الاتحاد الأوروبي:تهديدات الحوثي في البحر الأحمر طالت الاستقرار والسلم

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اعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، أن تهديدات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية وطالت الاستقرار والسلم.
وأضاف، خلال افتتاح منتدى الاتحاد الأوروبي ودول المحيطَين الهندي والهادي، اليوم الجمعة، أن رحلة السفن التجارية بين آسيا وأوروبا امتدّت 10000 ميل بسبب الوضع في البحر الأحمر.
كما أعلن إحراز تقدم في إعداد الأسطول الأوروبي وإطلاقه في 19 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما نقل مراسل العربية/ الحدث.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة فوق خليج عدن، وتدمير زورق مسيّر مفخخ تابع لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر.
وتواصل مليشيا الحوثي شن هجماتها التصعيدية عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة تحت إشراف خبراء إيرانيين، على سفن الشحن التجارية، ضمن مخطط إيراني لعسكرة البحر الأحمر.