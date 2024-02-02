طقم حوثي يدهس شخصين في البيضاء

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أقدم طقم عسكرية يتبع جماعة الحوثي الإرهابية على دهس شخصين يستقلان دراجة نارية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يوثق قيام قيادات حوثية بدهس سائق دراجة نارية بمعية شخص آخر وتركهما ينزفان في الشارع دون اكتراث. ووقعت الجريمة جوار مبنى المحكمة في حارة المصلى بمدينة رداع، وسط مطالبات للمحافظ الحوثي عبدالله إدريس بضبط الطقم الحوثي.

وترتكب القيادات الحوثية الأمنية والعسكرية جرائم مماثلة، بحق مدنيين مع الإفلات من المحاسبة أو العقاب أو تحمل نفقات علاج المصابين أو دفع ديات القتلى ، ما يعكس استهتارا حوثيا بحياة المواطن اليمني وسط تجاهل من المنظمات الحقوقية الدولية .