البنتاغون: بكشف الهدف من ضرباتهم الاستباقية على الحوثيين..تفاصيل

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_وكالات

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أكد المتحدث باسم البنتاغون، اللواء باتريك رايدر، أن هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر دولية وتتطلب حلا دوليا.

وقال باتريك: “جهودنا في البحر لحماية الشحن الدولي والبحارة الذين يعبرون خليج عدن والبحر الأحمر”، مشيرا إلى أن الهدف هو تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن.

وأضاف في تصريحات إعلامية: “قمنا بإضعاف قدرة الحوثيين لكننا نعلم أن لديهم قدرات إضافية”.

وتابع: “نقوم بضربات استباقية دفاعية للقضاء على قدرة الحوثيين وإضعافها عندما نراهم على وشك الهجوم”.

وأكد أن “واشنطن تعلم أن الحوثيين قالوا إن سبب قيامهم بهذه الهجمات هو الوضع في غزة، لكن الحقائق تتحدث بشكل مختلف”.

وأوضح أن “بلاده تواصل العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء في المنطقة للدفاع عن الشحن الدولي وحياة البحارة”. – العربية