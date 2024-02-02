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حشود جماهيرية بمأرب تستنكر عرقلة عمل منظمات الإغاثة بغزة وتوجه رسائل للفصائل الفلسطينية

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص
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شهدت محافظة مأرب اليوم وقفة تضامنية حاشدة مع غزة تستنكر عرقلة عمل منظمة الأونروا وتحذر من كارثة وشيكة.

كما حذر المشاركون في الوقفة من التداعيات الكارثية التي ستنجم عن توقف الدعم عبر منظمة الأونروا رغم محدوديته.

و استنكرت الوقفة السعي الحثيث من قبل الكيان الصهيوني وداعميه لعرقلة عمل منظمة الأونروا التي تعد الشريان الأخير المتبقي لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية البحتة للمتضررين في قطاع غزة بصورة جزئية جراء الحرب البربرية..

 

كما أدانت الوقفة استمرار المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الاسرائيلي.

 

و دعا المتظاهرون جميع الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة لجمع الكلمة وتوحيد الصف لمواجهة الكيان الصهيوني وداعميه حتى تحقيق كامل المطالب الفلسطينية.

 

كما رحب المشاركون في الوقفة بقرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، وشددو على ضرورة الضغط عليه لوقف إطلاق النار بصورة فورية للحد من توسع عملية الإبادة الجماعية.

وأهابوا بجميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، لتضييق الخناق على الكيان المحتل، وملاحقته في كل المحافل الدولية لينال جزاء ما اقترفت يداه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية. 

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