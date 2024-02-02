تقرير حكومي حديث يكشف عن نزوح نحو 40 ألف يمني خلال العام 2023

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أفاد تقرير حكومي حديث، بنزوح نحو 40 ألف يمني خلال العام الماضي 2023م.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (Ex.U.IDPs) في تقرير تتبع حركة النزوح والمغادرة، الذي أصدرته أمس الخميس، للعام 2023، إنها رصدت نزوح ما مجموعه 7,211 أسرة تتألف من (39,417 فرداً) خلال الفترة بين 1 يناير و31 ديسمبر 2023.

وذكر التقرير أن الأسر النازحة غادرت 9 محافظات (13 مديرية مختلفة) وتوزعت على 10 محافظات (31 مديرية).

وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة كانت أكثر المحافظات التي نشأت منها حركة النزوح خلال العام وبواقع (1,535 أسرة) بنسبة 21.29%، تليها محافظة مأرب (1,280 أسرة) وبنسبة 17.75%، وتعز بـ (1255 أسرة) بنسبة 17.40% من إجمالي الأسر النازحة.

وبالنسبة للمحافظات المستضيفة حلت محافظة مأرب في صدارة المحافظات بـ (3,291 أسرة) بنسبة 45.19%، تليها محافظة الحديدة بـ (927 أسرة) وبنسبة 12.73%، وشبوة بـ (750 أسرة)، وبنسبة 10.30 % من إجمالي الأسر النازحة.

إلى جانب ذلك، رصدت الوحدة التنفيذية مغادرة (202) أسرة يمثلون (903 فرداً) مناطق نزوحهم إلى محافظات أخرى خلال العام، كما رصد التقرير عودة (829 أسرة) يمثلون (3,994 فرداً) من مناطق نزوحهم إلى مواطنهم الأصلية.