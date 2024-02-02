مقتل مستشار إيراني في ضربة إسرائيلية مباغتة على دولة عربية حشود جماهيرية بمأرب تستنكر عرقلة عمل منظمات الإغاثة بغزة وتوجه رسائل للفصائل الفلسطينية تقرير حكومي حديث يكشف عن نزوح نحو 40 ألف يمني خلال العام 2023 أعظم مظلوم في التاريخ.. المخترع الذي غير حياتنا للأبد ولا نعرف حتى اسمه بريطانيا تكشف حقيقة إرسال قوات برية إلى اليمن مدمرة يابانية جديدة إلى خليج عدن لتأمين النقل البحري الكشف عن اتصالات مصرية غير مباشرة مع الحوثيين عبر وسيط خليجي والحوثي يفاجأ القاهرة برد مفاجئ قيادات حوثية بارزة تلغي ترتيبات لزيارات تفقدية للحديدة ومصادر مطلعة تكشف السبب جيش من مسئولي الغرب يوقعون اتفاقا رافضا لدعم دولهم لإسرائيل.. 800 مسؤول غربي: سياسات حكوماتنا تسهم في جرائم الحرب والإبادة الجماعية غارات بريطانية إمريكية تستهدف مواقع حوثية بمحافظة حجة .. تفاصيل
قال أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء البريطاني الخميس، إن بريطانيا لن ترسل قوات برية لقتال مليشيا الحوثي في اليمن.
وأضاف داودن خلال مقابلة في مقر السفير البريطاني في أبوظبي، أن الضربات الجوية أضعفت الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران.
وتابع: “لنكن صرحاء تماما من البداية. لا خطط لدينا إطلاقا لإرسال جنود على الأرض”.
وأوضح المسؤول البريطاني، أن الضربات الجوية التي اكتسبت بعض الدعم الدولي تهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين، لا إلى القضاء على الجماعة التي صمدت أمام حملة قصف سعودية مستمرة منذ سنوات.
وقال داودن إنه واثق من أن الضربات العسكرية خطوة لتقليص قدرة الحوثيين على تهديد السفن في البحر الأحمر، وهي جزء من تدابير أوسع نطاقا تتضمن فرض عقوبات على أعضاء بالجماعة.
وأضاف “نحتاج إلى تشديد الضغط على الحوثيين لأن هناك التزاما في الأساس من بريطانيا بضمان الاستقرار وحرية تجارة البضائع والحركة”.