بريطانيا تكشف حقيقة إرسال قوات برية إلى اليمن

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء البريطاني الخميس، إن بريطانيا لن ترسل قوات برية لقتال مليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف داودن خلال مقابلة في مقر السفير البريطاني في أبوظبي، أن الضربات الجوية أضعفت الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران.

وتابع: “لنكن صرحاء تماما من البداية. لا خطط لدينا إطلاقا لإرسال جنود على الأرض”.

وأوضح المسؤول البريطاني، أن الضربات الجوية التي اكتسبت بعض الدعم الدولي تهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين، لا إلى القضاء على الجماعة التي صمدت أمام حملة قصف سعودية مستمرة منذ سنوات.

وقال داودن إنه واثق من أن الضربات العسكرية خطوة لتقليص قدرة الحوثيين على تهديد السفن في البحر الأحمر، وهي جزء من تدابير أوسع نطاقا تتضمن فرض عقوبات على أعضاء بالجماعة.

وأضاف “نحتاج إلى تشديد الضغط على الحوثيين لأن هناك التزاما في الأساس من بريطانيا بضمان الاستقرار وحرية تجارة البضائع والحركة”.