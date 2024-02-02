مدمرة يابانية جديدة إلى خليج عدن لتأمين النقل البحري

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ارسلت طوكيو مدمرة عسكرية جديدة للقيام بمهام مكافحة القرصنة على السفن في خليج عدن.
وذكرت مصادر إعلام دولي أن مدمّرة يابانية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، غادرت يوم الخميس مبحرة نحو خليج عدن، للقيام بعمليات لمكافحة القرصنة في ظل استمرار الهجمات التي تتعرض لها السفن.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كيه”، أن المدمرة “سازانامي” ستحل محل مدمرة أخرى تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية وهي “أكيبونو”، التي تقوم في الوقت الحالي بمهمة لمكافحة القرصنة في المنطقة.
وغادرت “سازانامي”، وعلى متنها طاقم من 206 أفراد، من قاعدتها في كوري بمقاطعة هيروشيما، الخميس، حيث يضم طاقمها أعضاء من قوات خفر السواحل اليابانية.
وتسببت الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، في البحر الأحمر وخليج عدن إلى عسكرة المياه البحرية اليمنية ولجوء واشنطن ولندن بتنفيذ ضربات على اهداف حوثية في ظل قدوم المزيد من القطع العسكرية التابعة للدول الصناعية الكبرى الى المياه الدولية الملاصقة لسواحل اليمن.