الكشف عن اتصالات مصرية غير مباشرة مع الحوثيين عبر وسيط خليجي والحوثي يفاجأ القاهرة برد مفاجئ

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن اتصالات غير مباشرة أجرتها الحكومة المصرية مع قيادة جماعة الحوثي عبر وسيط خليجي لحث الأخيرة على التراجع عن تصعيد وتيرة التوتر في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب عبر تكثيف الهجمات على السفن التجارية .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" ان الحكومة المصرية لجأت الى سلطنة عمان للتدخل وإقناع قيادة جماعة الحوثي بخفض التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لوقف نزيف الخسائر المالية والاقتصادية التي تتكبدها مصر بسبب تداعيات تصاعد التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على الحركة الملاحية في قناة السويس حيث تسبب تغيير الكثير من شركات الملاحة التجارية الدولية مسارات ابحار السفن وتجنب المرور في مضيق باب المندب في مضاعفة تعقيدات الأزمة الاقتصادية الخانقة والغير مسبوقة التي تعاني منها مصر بسبب انهيار القيمة الشرائية للجنية المصري وتراجع الواردات المالية وعلى رأسها إيرادات قناة السويس .
وأشارت المصادر الى أن جماعة الحوثي ردت على الطلب المصري بخفض التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بإدعاء ان العمليات العسكرية للميلشيا في البحر الأحمر لا تستهدف السفن التجارية الأجنبية وتنحصر في منع مرور السفن المتوجهة الى الموانئ الإسرائيلية وأن علي القيادة المصرية ممارسة ضغوط على حكومة الكيان والإدارة الأمريكية لايقاف العدوان الأسرائيلي المستمر على قطاع غزة وإتاحة دخول كافة احتياجات سكان غزة من المواد الاغاثية والغذائية عبر معبر رفح .