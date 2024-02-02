قيادات حوثية بارزة تلغي ترتيبات لزيارات تفقدية للحديدة ومصادر مطلعة تكشف السبب جيش من مسئولي الغرب يوقعون اتفاقا رافضا لدعم دولهم لإسرائيل.. 800 مسؤول غربي: سياسات حكوماتنا تسهم في جرائم الحرب والإبادة الجماعية غارات بريطانية إمريكية تستهدف مواقع حوثية بمحافظة حجة .. تفاصيل لماذا خسر إيلون ماسك أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها؟ 3 مسارات بينها الانتقام العسكري ... ما هي «عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط؟ منتخب الأردن يحقق تأهل تاريخي الى نصف نهائي كأس آسيا الأمم المتحدة تطلق نداء ومناشدة للجهات المانحة لمساعدة أكثر من 18 مليون مواطن في اليمن الريال يستعيد صدارة الدوري الأسباني ويبتعد بفارق نقطتين توقيت مباريات ربع نهائي كأس آسيا والبداية (الأردن×طاجيكستان) فيلم ''ليلى'' يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة للأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات بحضرموت
تراجعت قيادات بارزة في جماعة الحوثي عن القيام بزيارات تفقدية لمحافظة الحديدة عقب تلقي الجماعة تحذيرات استخباراتية إيرانية من إمكانية التعرض لعمليات استهداف مباشر من قبل القوات الأمريكية والبريطانية .
وأكدت مصادر مطلعة لـ"مارب برس" أن قيادات بارزة في جماعة الحوثي على رأسها عضو المجلس السياسي للانقلابيين بصنعاء "محمد علي الحوثي " ورئيس المجلس "مهدي المشاط" الغت ترتيبات لزيارة محافظة الحديدة تهدف لتفقد مواقع تمركز عناصر الميلشيا ورفع الروح المعنوية لهم وعقد اجتماعات مع السلطة المحلية المعينة من قبل الميلشيا .
وأشارت المصادر الى أن قيادة الحوثيين تلقت تحذيرات استخباراتية إيرانية من توجهات أمريكية وبريطانية محتملة لاستهداف قيادات بارزة في الميلشيا مشيرة الى أن هذه المعلومات استندت على كثافة تحليق الطائرات الاستطلاعية والتجسسية في سماء الحديدة وبخاصة خلال الفترة الأخيرة وهو ما يعزز التوجسات من إمكانية قيام القوات الأمريكية والبريطانية بتوجيه ضربات جوية مباشرة تستهدف قيادات الميلشيا .
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