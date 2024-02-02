قيادات حوثية بارزة تلغي ترتيبات لزيارات تفقدية للحديدة ومصادر مطلعة تكشف السبب

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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تراجعت قيادات بارزة في جماعة الحوثي عن القيام بزيارات تفقدية لمحافظة الحديدة عقب تلقي الجماعة تحذيرات استخباراتية إيرانية من إمكانية التعرض لعمليات استهداف مباشر من قبل القوات الأمريكية والبريطانية .

وأكدت مصادر مطلعة لـ"مارب برس" أن قيادات بارزة في جماعة الحوثي على رأسها عضو المجلس السياسي للانقلابيين بصنعاء "محمد علي الحوثي " ورئيس المجلس "مهدي المشاط" الغت ترتيبات لزيارة محافظة الحديدة تهدف لتفقد مواقع تمركز عناصر الميلشيا ورفع الروح المعنوية لهم وعقد اجتماعات مع السلطة المحلية المعينة من قبل الميلشيا .

وأشارت المصادر الى أن قيادة الحوثيين تلقت تحذيرات استخباراتية إيرانية من توجهات أمريكية وبريطانية محتملة لاستهداف قيادات بارزة في الميلشيا مشيرة الى أن هذه المعلومات استندت على كثافة تحليق الطائرات الاستطلاعية والتجسسية في سماء الحديدة وبخاصة خلال الفترة الأخيرة وهو ما يعزز التوجسات من إمكانية قيام القوات الأمريكية والبريطانية بتوجيه ضربات جوية مباشرة تستهدف قيادات الميلشيا .

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