عاجل .. غارات بريطانية إمريكية تستهدف مواقع حوثية بمحافظة حجة .. تفاصيل لماذا خسر إيلون ماسك أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها؟ 3 مسارات بينها الانتقام العسكري ... ما هي «عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط؟ عاجل: منتخب الأردن يحقق تأهل تاريخي الى نصف نهائي كأس آسيا الأمم المتحدة تطلق نداء ومناشدة للجهات المانحة لمساعدة أكثر من 18 مليون مواطن في اليمن الريال يستعيد صدارة الدوري الأسباني ويبتعد بفارق نقطتين توقيت مباريات ربع نهائي كأس آسيا والبداية (الأردن×طاجيكستان) فيلم ''ليلى'' يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة للأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات بحضرموت مأرب…قوات الأمن الخاصة تدشن فعاليات الأنشطة الرياضية بدوري الشهيد شعلان ورفاقه بحضور ميسي.. النصر يهزم إنتر ميامي بسداسية
اعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم المليشيات الحوثية في اليمن ان غارات جوية استهدفت محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقالت القناة ان غارات نافذتها طائرات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الجر بمديرية عبس بثلاث غارات دون ايراد اي تفاصيل.
مصادر ميدانية بمحافظة حجة اكدت لمارب برس ان الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين حتى كتابة الخبر بلغت سبع غارات. وتوقعت حدوث ضربات اخرى بسبب استمرار تحليق الطائرات فوق المنطقة.
ويوم امس توعد وزير الدفاع الأمريكي المليشيات الإيرانية في المنطقة حيث قال
أنا والرئيس بايدن لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية ، واضاف ان المليشيات التي تدعمها #إيران مسؤولة عن الهجمات المتواصلة على القوات الأمريكية
مؤكدا بقوله " سوف نرد في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم على قواتنا في #الأردن"
من جانبه حاول ما يسمى
محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الرد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي وتهدئة السخط الأمريكي حيث قال
مرّت (٤٨٧٤) سفينة في البحر الأحمر خلال العمليات دون أن تصاب بأذى، ومن المؤكد أن هذا العدد الكبير يشمل سفنا تتبع أكثر من خمسين دولة.
واضاف ايضا " سبعون سفينة خلال اليوم هو معدل السفن التي مرّت ذهابا وإيابا خلال العمليات ولم تستهدف وهذا يؤكد عدم مصداقية الوزير الأمريكي