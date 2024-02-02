عاجل .. غارات بريطانية إمريكية تستهدف مواقع حوثية بمحافظة حجة .. تفاصيل

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم المليشيات الحوثية في اليمن ان غارات جوية استهدفت محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقالت القناة ان غارات نافذتها طائرات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الجر بمديرية عبس بثلاث غارات دون ايراد اي تفاصيل.

مصادر ميدانية بمحافظة حجة اكدت لمارب برس ان الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين حتى كتابة الخبر بلغت سبع غارات. وتوقعت حدوث ضربات اخرى بسبب استمرار تحليق الطائرات فوق المنطقة.

ويوم امس توعد وزير الدفاع الأمريكي المليشيات الإيرانية في المنطقة حيث قال

أنا والرئيس بايدن لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية ، واضاف ان المليشيات التي تدعمها ‎#إيران مسؤولة عن الهجمات المتواصلة على القوات الأمريكية

مؤكدا بقوله " سوف نرد في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم على قواتنا في ‎#الأردن"

من جانبه حاول ما يسمى

محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الرد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي وتهدئة السخط الأمريكي حيث قال

مرّت (٤٨٧٤) سفينة في البحر الأحمر خلال العمليات دون أن تصاب بأذى، ومن المؤكد أن هذا العدد الكبير يشمل سفنا تتبع أكثر من خمسين دولة.

واضاف ايضا " سبعون سفينة خلال اليوم هو معدل السفن التي مرّت ذهابا وإيابا خلال العمليات ولم تستهدف وهذا يؤكد عدم مصداقية الوزير الأمريكي