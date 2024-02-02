عاجل: منتخب الأردن يحقق تأهل تاريخي الى نصف نهائي كأس آسيا

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حقق منتخب الأردن تاهلا تاريخيا الى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.
وفاز منتخب النشامي على طاجيكستان 1-0 في المباراة التي انتهت قبل قليل.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من ضربة ركنية.
وسيواجه الاردن في نصف النهائي الفائز من مباراة كوريا الجنوبية واستراليا.