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عاجل: منتخب الأردن يحقق تأهل تاريخي الى نصف نهائي كأس آسيا

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص
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حقق منتخب الأردن تاهلا تاريخيا الى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب النشامي على طاجيكستان 1-0 في المباراة التي انتهت قبل قليل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من ضربة ركنية.

وسيواجه الاردن في نصف النهائي الفائز من مباراة كوريا الجنوبية واستراليا.

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