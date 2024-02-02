عاجل: الأمم المتحدة تطلق نداء ومناشدة للجهات المانحة لمساعدة أكثر من 18 مليون مواطن في اليمن الريال يستعيد صدارة الدوري الأسباني ويبتعد بفارق نقطتين توقيت مباريات ربع نهائي كأس آسيا والبداية (الأردن×طاجيكستان) فيلم ''ليلى'' يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة للأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات بحضرموت مأرب…قوات الأمن الخاصة تدشن فعاليات الأنشطة الرياضية بدوري الشهيد شعلان ورفاقه بحضور ميسي.. النصر يهزم إنتر ميامي بسداسية بين التشويق والحركة والكوميديا.. إليك أبرز المسلسلات المصرية في رمضان تفاصيل صفقة التبادل المحتملة.. 35 يوما من الهدنة مقابل 35 أسير إسرائيليا أطباء بلا حدود” تنتقد القيود على عملياتها في غزة حماس تطلق موقع “فجر الحرية” لجمع بيانات الأسرى
أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن بحاجة الى 4 مليارات دولار استجابة للاوضاع الانسانية التي تمر بها البلاد التي تشهد حربا منذ 9 سنوات.
واطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني في اليمن، نداء الى الجهات المانحة تقديم حوالى أربعة مليارات دولار للاستجابة لحاجات 18,2 مليون شخص هذا العام 2024 في اليمن.
وفي بيان صحفي قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة " أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024 تتطلب مبلغ 2,7 مليار دولار أميركي للمساعدات المنقذة للأرواح في اليمن".
وأضاف البيان "نظراً للاحتياجات الإنسانية الشديدة، فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يناشد 219 شريكاً عاملاً في المجال الإنساني تقديم الدعم العاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص في اليمن".
واشار البيان، الى ان صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يحتاج أيضاً إلى مبلغ 1,3 مليار دولار أميركي لتقديم الدعم إلى ملايين اليمنيين.
بدوره ناشد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة بيتر هوكينز المانحين تقديم دعمهم المستمرّ والعاجل..مؤكدًا أنه يجب ألا ندير ظهورنا للشعب اليمني.
وقدرت الأمم المتحدة، امس الخميس، أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الجاري..مشيرة إلى أن الوضع في اليمن من أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق .