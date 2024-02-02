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الريال يستعيد صدارة الدوري الأسباني ويبتعد بفارق نقطتين

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استعاد نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن سجل مهاجمه خوسيلو هدفين على خيتافي في الدقيقتين 14 و56 في المباراة المؤجلة التي جمعتهما، مساء امس الخميس، ضمن المرحلة العشرين للمسابقة.

وواصل فريق ريال مدريد بذلك سلسلة انتصاراته بفوزه السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري متجاوز وصيفه جيرونا بفارق نقطتين، فيما توقف رصيد نادي خيتافي عند 29 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

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