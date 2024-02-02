الريال يستعيد صدارة الدوري الأسباني ويبتعد بفارق نقطتين توقيت مباريات ربع نهائي كأس آسيا والبداية (الأردن×طاجيكستان) فيلم ''ليلى'' يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة للأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات بحضرموت مأرب…قوات الأمن الخاصة تدشن فعاليات الأنشطة الرياضية بدوري الشهيد شعلان ورفاقه بحضور ميسي.. النصر يهزم إنتر ميامي بسداسية بين التشويق والحركة والكوميديا.. إليك أبرز المسلسلات المصرية في رمضان تفاصيل صفقة التبادل المحتملة.. 35 يوما من الهدنة مقابل 35 أسير إسرائيليا أطباء بلا حدود” تنتقد القيود على عملياتها في غزة حماس تطلق موقع “فجر الحرية” لجمع بيانات الأسرى رئيس الحكومة يناقش مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوضع الإنساني