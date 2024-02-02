الريال يستعيد صدارة الدوري الأسباني ويبتعد بفارق نقطتين توقيت مباريات ربع نهائي كأس آسيا والبداية (الأردن×طاجيكستان) فيلم ''ليلى'' يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة للأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات بحضرموت مأرب…قوات الأمن الخاصة تدشن فعاليات الأنشطة الرياضية بدوري الشهيد شعلان ورفاقه بحضور ميسي.. النصر يهزم إنتر ميامي بسداسية بين التشويق والحركة والكوميديا.. إليك أبرز المسلسلات المصرية في رمضان تفاصيل صفقة التبادل المحتملة.. 35 يوما من الهدنة مقابل 35 أسير إسرائيليا أطباء بلا حدود” تنتقد القيود على عملياتها في غزة حماس تطلق موقع “فجر الحرية” لجمع بيانات الأسرى رئيس الحكومة يناقش مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوضع الإنساني
جرى بمدينة المكلا في محافظة حضرموت تتويج الفائزين بمسابقة الأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ منظمة (الإيسيكو) بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
جاء ذلك خلال مهرجان عروض الأفلام الذي احتضنه مسرح حضرموت الوطني بحضور عدد من المسؤولين، والفاعلين الثقافيين وجمع غفير من المهتمين وصناع الأفلام.
وتضمنت المسابقة مشاركة 30 فيلماً تأهل منها 10 أفلام إلى المرحلة النهائية وأسفرت النتائج عن فوز فيلم ليلى للمشارك عبدالرحمن بن هلابي بالجائزة الاولى، فيما حاز الجائزة الثانية فيلم رسالة للمشارك عبدالله باصيبع، أما الجائزة الثالثة فذهبت للمشارك عبدالله العباسي عن فيلمه أمل بين إطار.