فيلم ''ليلى'' يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة للأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات بحضرموت

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جرى بمدينة المكلا في محافظة حضرموت تتويج الفائزين بمسابقة الأفلام القصيرة حول تعليم الفتيات، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ منظمة (الإيسيكو) بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

جاء ذلك خلال مهرجان عروض الأفلام الذي احتضنه مسرح حضرموت الوطني بحضور عدد من المسؤولين، والفاعلين الثقافيين وجمع غفير من المهتمين وصناع الأفلام.

وتضمنت المسابقة مشاركة 30 فيلماً تأهل منها 10 أفلام إلى المرحلة النهائية وأسفرت النتائج عن فوز فيلم ليلى للمشارك عبدالرحمن بن هلابي بالجائزة الاولى، فيما حاز الجائزة الثانية فيلم رسالة للمشارك عبدالله باصيبع، أما الجائزة الثالثة فذهبت للمشارك عبدالله العباسي عن فيلمه أمل بين إطار.