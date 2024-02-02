مأرب…قوات الأمن الخاصة تدشن فعاليات الأنشطة الرياضية بدوري الشهيد شعلان ورفاقه

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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دشنت يوم الخميس الموافق 1فبراير 2024 قوات الأمن الخاصة فرع مأرب منافسات دوري الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه لكرة القدم والسباحة والشطرنج برعاية قائد قوات الأمن الخاصة العميد سليم السياغي، والذي تقيمه إدارة التدريب والتأهيل قسم الأنشطة الرياضية وفي التدشين الذي حضره رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بالفرع العميد عبدالله الصبري أقيمت مباراة الافتتاح جمعت بين فريق كتيبة المهام الخاصة وفريق الكتيبة الرابعة.

واشتعلت المباراة وسط أجواء حماسية بحضور عدد من الضباط والأفراد الذين عبروا عن تقديرهم للاهتمام بالأنشطة الرياضية وتشجيع منتسبي الفرع على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الألعاب بما يعزز من مواجهة التحديات الأمنية بمحافظة مأرب والحفاظ على أمنها واستقرارها. وأحرز فريق المهام هدف الافتتاح عن طريق اللاعب محمد زحزوح في الدقيقة 20 من الشوط الأول، منتهياً بتقدم فريق المهام بهدف دون رد.

ودخل الفريقان الشوط الثاني وعينهما على نقاط اللقاء، بعد الهدف الأول لفريق المهام حاول فريق الكتيبة الرابعة تدارك الأمر من خلال عدة محاولات خطيرة قام بها كان لها دفاع كتيبة المهام بالمرصاد. واستمر اللعب سجالاً بين الطرفين، قبل أن ينجح فريق المهام في تسجيل هدف الاطمئنان الثاني، عبر لاعبه معاذ الشاوش، والذي كان له الأثر الإيجابي في رفع وتيرة اللعب.

وفي لحظة سرحان من مدافعي فريق الكتيبة الرابعة تمكن اللاعب طارق العجير من تسجيل هدف ثالث والذي قضى به على آمال فريق الكتيبة الرابعة ليستقبل بعدها هدفاً رابعا من اللاعب مختار الحشيبري، واضاف محمد زحزوح هدفاً خامسا، وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة كان الهدف السادس برأسية عبدالكريم الحاتمي، ليطلق بعدها حكم المباراة داؤود الشرعبي صافرة نهاية المباراة بفوز فريق المهام بستة أهداف نظيفة، أودع من خلالهم أول ثلاث نقاط في رصيد المسابقة.

ويشارك في الدوري الذي يأتي تزامنا مع فعاليات احياء الذكرى السنوية للشهيد القائد شعلان ورفاقه العديد من الفرق في الكتائب والقطاعات التابعة لمعسكر الأمن