بحضور ميسي.. النصر يهزم إنتر ميامي بسداسية

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي هزيمة ثقيلة بسداسية نظيفة أمام النصر السعودي في قمة كأس موسم الرياض مساء الخميس 1 فيفري بملعب المملكة أرينا.

المواجهة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة وشارك ليونيل ميسي في دقائقها الأخيرة، شهدت سيناريو في طريق واحد للفريق السعودي الذي استعرض قوته بفضل نجم الهجوم البرازيلي تاليسكا المسجّل لثلاثية.

كما سجل للنصر، إيميريك لا بورت، محمد خليل مرّان وأوتافيو.

في المقابل، أظهر الفريق الأمريكي ضعفا فادحا على مستوى الدفاع خاصة، رغم مشاركة نجوم البرسا السابقين جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.