بحضور ميسي.. النصر يهزم إنتر ميامي بسداسية بين التشويق والحركة والكوميديا.. إليك أبرز المسلسلات المصرية في رمضان تفاصيل صفقة التبادل المحتملة.. 35 يوما من الهدنة مقابل 35 أسير إسرائيليا أطباء بلا حدود” تنتقد القيود على عملياتها في غزة حماس تطلق موقع “فجر الحرية” لجمع بيانات الأسرى رئيس الحكومة يناقش مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوضع الإنساني تفكيك عبوات ناسفة محلية الصنع في لحج الأمم المتحدة.. معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون يعيشون تحت حكم الحوثي المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرة واستهداف زورق مفخخ للحوثيين جماعة الحوثي تقر بمصرع 7 من مليشياتها ينتحلون رتباً عسكرية في ثلاث محافظات
تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي هزيمة ثقيلة بسداسية نظيفة أمام النصر السعودي في قمة كأس موسم الرياض مساء الخميس 1 فيفري بملعب المملكة أرينا.
المواجهة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة وشارك ليونيل ميسي في دقائقها الأخيرة، شهدت سيناريو في طريق واحد للفريق السعودي الذي استعرض قوته بفضل نجم الهجوم البرازيلي تاليسكا المسجّل لثلاثية.
كما سجل للنصر، إيميريك لا بورت، محمد خليل مرّان وأوتافيو.
في المقابل، أظهر الفريق الأمريكي ضعفا فادحا على مستوى الدفاع خاصة، رغم مشاركة نجوم البرسا السابقين جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.