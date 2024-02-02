بين التشويق والحركة والكوميديا.. إليك أبرز المسلسلات المصرية في رمضان

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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مزيج متنوّع بين التشويق والحركة والكوميديا والقضايا الاجتماعية، تدخل الدراما المصرية التنافس على الموسم الرمضاني القادم، بمجموعة كبيرة من المسلسلات -أكثر من 30 عملا دراميا- أوشك صناعها على الانتهاء من تصويرها، لتكون جاهزة للعرض مع بداية الشهر الفرجوي المرتقب.

يُقدّم الممثل المصري خالد النبوي في رمضان 2024 مسلسل “إمبراطورية ميم” المستوحى من رواية الكاتب إحسان عبد القدوس التي تحمل العنوان ذاته، وسبق تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972 .

وقامت ببطولته الفنانة فاتن حمامة. وقام المؤلف محمد سليمان عبد المالك بالمعالجة الجديدة للرواية، فيما تولى محمد سلامة الإخراج، ويشارك في بطولة “إمبراطورية ميم” إلى جانب خالد النبوي كل من حلا شيحة، نشوى مصطفى، ومحمود حافظ.

فيما يعود الفنان يحيى الفخراني إلى شاشة رمضان بعد غياب دام 3 أعوام بمسلسل “عتبات البهجة” المقتبس من رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد تحمل العنوان نفسه، بعدما كان أعلن التوقف عن مشاركته في الدراما الرمضانية عقب تقديم مسلسل “زكي نجيب زركش”، وفق موقع الجزيرة.

وتدور أحداث “عتبات البهجة” في إطار اجتماعي إنساني حول علاقة جدّ بأحفاده، فبعد بلوغه سنا كبيرة يبدأ بالبحث عن البهجة التي يجدها بطل المسلسل في علاقته بأحفاده في رحلة عبر الزمن. ويشارك في بطولة المسلسل كل من الممثلة السورية جومانة مراد، سيد رجب، سماء إبراهيم، وجيهان الشماشرجي.

وعن نص “ألف ليلة وليلة” يشارك الفنان ياسر جلال ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، والذي يدور في إطار من الخيال والفانتازيا وحكاية البطل الشعبي، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس، وشيري عادل، ووفاء عامر. دراما شعبية وفي إطار تاريخي وحقبة زمنية سابقة يشهد الموسم الدارمي عرض مسلسل “الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، فيما يؤدّي دور البطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، والممثلة السورية سوزان نجم الدين. ويجسّد كريم عبد العزيز شخصية زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وتدور أحداث العمل في القرن الـ11 عن الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيال دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

أما الممثل أمير كرارة فيقدّم مسلسل “بيت الرفاعي” الذي يجسّد فيه شخصية طبيب، وتدور أحداثه في منطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة ويتعرّض لتجارة الآثار، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته كل من أحمد رزق، سيد رجب، ومحمد لطفي. من جانبه، يشارك الممثل مصطفى شعبان في الماراثون الرمضاني بمسلسل “المعلم”، وتدور أحداثه في إطار شعبي داخل سوق السمك، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد، وانتصار وأحمد بدير.

وضمن أعمال الإثارة والتشويق يشارك أيضا حسن الرداد في مسلسل “محارب” مع المخرجة شيرين عادل، وهو من تأليف محمد سيد بشير. أما أحمد العوضي فيؤدّي أول دور بطولة مطلقة في الدراما عبر مسلسل “حق عرب” مع المخرج إسماعيل فاروق. فيما يتقاسم النجمان أحمد السقا وطارق لطفي بطولة مسلسل “العتاولة” الذي تدور أحداثه حول الصراع بين أخوين والرغبة في الانتقام بسبب الطمع والغيرة، ممّا يتسبّب في دمار كل منهما ودخول أحدهما السجن، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى. وتتعاون ريهام حجاج مع الثنائي المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة من خلال مسلسل “صدفة” بعد أن قدّمت في رمضان الماضي مسلسل “جميلة”، والمسلسل الجديد يدور في قالب من التشويق والغموض. الكوميديا..

دائما للكوميديا نصيب وافر في دراما رمضان 2024، إذ يقدّم كريم محمود عبد العزيز وشيكو مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” إلى جانب آية سماحة ودنيا ماهر. والمسلسل من إخراج محمد أمين وتأليف كريم سامي، ويناقش الخلافات بين الأزواج بجرعة كوميدية. ويستمرّ الفنان أحمد مكي في تقديم جزء جديد من “الكبير أوي” فينضمّ الجزء الثامن إلى مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه كالمعتاد حول عمدة قرية المزاريطة الذي يتعرّض لمواقف كوميدية، ويتعرّض صناعه من خلال الأحداث لقضايا تهمّ المجتمع المصري. وتنضمّ غادة عادل إلى عصابة تمارس بعض الجرائم بهدف الحفاظ على عائلتها خلال أحداث المسلسل الكوميدي “لانش بوكس”، والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان، ويشارك في بطولة العمل كل من جميلة عوض، أحمد وفيق وفدوى عابد، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي. وتدور أحداثه حول حياة 3 نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول للمشاكل التي يعانين منها. فيما يظهر أكرم حسني في رمضان بمسلسل “بابا جه” الذي تدور أحداثه حول مغامرات مدير فندق أثناء جائحة كورونا. جرعة من الدراما الاجتماعية في مجال الدراما الاجتماعية يحظر مسلسل “صلة رحم” من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وبطولة الممثل الأردني إياد نصار وأسماء أبو اليزيد. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول المشاكل الزوجية، حيث يكتشف البطل أنه غير راض عن حياته الزوجية ويلجأ إلى طبيب نفسي. ومن الخلافات الزوجية إلى الموروث الشعبي في الصعيد تعود غادة عبد الرازق للمشاركة في مسلسلات رمضان من خلال “صيد العقارب”، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويشارك في البطولة رياض الخولي، وسيمون، وميار الغيطي. أما مسلسل “قلع البحر” فيتناول حقوق المرأة في الصعيد، وهو للمخرج حسني صالح، وبطولة كل من محمد رياض، رياض الخولي ورانيا فريد شوقي. ويُعيد صناع “جري الوحوش” تقديم أحداث الفيلم الذي صدر في عام 1987 بالعنوان ذاته، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد وبطولة نضال الشافعي وصلاح عبد الله ومحمود حجازي.

المصدر: الجزيرة + وكالات