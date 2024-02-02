أطباء بلا حدود” تنتقد القيود على عملياتها في غزة

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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بدى رئيس بعثة “أطباء بلا حدود” إلى الأراضي الفلسطينية “ليو كانز”، أسفه لمشكلات “الأمن والوصول والإمداد” التي تصطدم بها المنظمات الإنسانية في غزة بمواجهة “المجزرة” الجارية هناك.

وقال “ليو كانز” لوكالة فرانس برس، بعد عودته إلى القطاع الفلسطيني المدمر: “شاهدت غالبية من النساء والأطفال بين المرضى في المستشفيات

. إنها أول مرة نرى ذلك، وقد عملنا مع زملائي في أوضاع حرب أخرى، في أفغانستان وسوريا وجنوب السودان… إنه بنظرنا دليل واضح على أن القصف عشوائي. ثمة الكثير من المعاناة في المستشفيات، الناس يصرخون، يقولون إنهم يتألمون، وهناك إمكانات ضئيلة جدا للتكفل بذلك”.

وحول مطالب المنظمة، أكد “ليون كانز” أنّ المطلب الأول هو وقف إطلاق نار فوري، لأن ما يجري في الوقت الحاضر مجزرة.

هناك حوالي 150 امرأة وطفلا يقتلون يوميا، حسب تقديرات متدنية، قائلا: “هذا عدد يفترض أن يثير الهلع ويشكل تحذيرا للأسرة الدولية بكاملها.

ثمة الكثير من القتلى “غير المرئيين”، لأنهم لا يُنسبون إلى عمليات القصف، لكنهم أشخاص يموتون لعدم حصولهم على العناية الأساسية، إنها مأساة.”

وأضاف: “إننا نواجه مشكلات هائلة في ارتباط بالأمن. لا يمكن اليوم إجلاء مرضى من مستشفى إلى آخر بسبب الأمن. وهناك أيضا مشكلة وصول، فالجيش الإسرائيلي يعرقل بصورة شبه منهجية إرسال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة”.

وتابع: “بتقديري، ربما نقوم اليوم بـ1% مما كنا تمكنا من القيام به لو لم تكن هناك هذه القيود على صعيد الأمن والوصول والإمداد.” وحول تحدث الأمم المتحدة عن انهيار النظام الصحي في غزة، أوضح “ليون كانز” : “نشهد منذ بدء الحرب هجمات منتظمة على مرافق صحية، هذا أمر غير مسبوق إطلاقا بالنسبة إلى أطباء بلا حدود.

في الحروب، تكون هذه المواقع على الدوام مناطق حساسة إلى حد ما، وتقع دائما حوادث، لكن الأمر هنا منهجي.”

وأضاف: “المرافق الصحية لم تعد تتكفل سوى بالحالات الطارئة الحيوية، أحيانا لا تتمكن حتى من الاستجابة لها. رأينا قبل خمسة أيام في مستشفى ناصر (في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة) مريضا مصابا وصل للخضوع لعملية جراحية في العظم، لكنه توفي إذ لم يكن هناك جرّاح”.

وأكد أنه لم يعد هناك علاجات لمرضى السرطان في غزة، وهم يموتون بسرعة متزايدة. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، أصيبت مستشفيات وسيارات إسعاف بالضربات الإسرائيلية في القطاع المحاصر والخاضع لقصف مدمر وعمليات برية، فيما تتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المرافق المدنية لإخفاء مقاتليها. وقتل ثلاثة من موظفي “أطباء بلا حدود” في قطاع غزة في غارات إسرائيلية، كما قتلت ابنة أحد موظفي المنظمة غير الحكومية عند إصابة مبنى تابع لها بصاروخ. وتعد “أطباء بلا حدود” حوالي 300 موظف في قطاع غزة.