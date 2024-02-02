حماس تطلق موقع “فجر الحرية” لجمع بيانات الأسرى

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس، موقعا إلكترونيا يهدف إلى جمع بيانات الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان نشر على منصة تلغرام، قالت الحركة: “نعلن لأبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إطلاق موقع فجر الحرية الخاص بجمع بيانات الأسرى وتدقيقها في سجون الاحتلال الصهيوني”. وطالبت الحركة “عموم الشعب الفلسطيني وأهالي الأسرى بالمشاركة العاجلة في تحديث البيانات ومعلومات الأسرى، وتزويد الموقع وطاقمه المختص بما يلزم من معلومات.

وهذا رابط الموقع لمزيد من الاطلاع؛ http://www.fajer-alhuriya.com .

وفجر الحرية مصطلح تداوله الناطق باسم كتائب عزالدين القسام أبو عبيدة في خطاباته. وقال في وقت سابق: “فجر الحرية لكل شعبنا يقترب بأمر الله ولن يضيع جهاد ودماء أهلنا وشعبنا”.

ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني في وقت أعلنت فيه الحركة أنها تدرس عرض هدنة قدم إليها من الوسطاء.

وقالت الحركة في وقت سابق على لسان أسامة حمدان: “ما لم ينجح الإسرائيلي في أخذه بالميدان لن يأخذه بالسياسة”. وتطالب حماس بوقف إطلاق نار بشكل كامل شرطا مسبقا لأي اتفاق، خصوصا في ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

ويقول مسؤولون في حماس، إنّ الحركة تدرس اقتراحا يتألّف من ثلاث مراحل، تنصّ الأولى منها على هدنة مدتها ستة أسابيع. ووفق الاقتراح، يتعيّن على الاحتلال إطلاق سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 أسيرا.

كما تتضمن المرحلة الأولى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا. ويقول مراقبون إن عملية طوفان الأقصى كان من أهدافها الأساسية المعلنة قضية الأسرى ومحنتهم في سجون الكيان.

وتشترط حركة حماس في كل مفاوضاتها مع الاحتلال عبر الوسطاء العرب قطر ومصر إطلاق أكثر عدد ممكن من الفلسطينيين لدى المحتل الإسرائيلي، دون النظر إلى انتماءاتهم.