رئيس الحكومة يناقش مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوضع الإنساني

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الخميس، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة احمد، القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الاغاثي والتنموي، إضافة الى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن.

وتطرق اللقاء، إلى الاجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الاثار المحتملة على الوضع الانساني، في ضوء إعادة تصنيف حكومة الولايات المتحدة لمليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، والتنسيق المشترك لضمان وصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق اليمنية المحتاجة دون تمييز وازالة اي عقبات في هذا الجانب.

وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات اممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضها القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الإرهابية بطرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الإنسانية. ونوه بدور الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها، في اسناد الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأزمة الانسانية الناتجة عن الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.