تفكيك عبوات ناسفة محلية الصنع في لحج

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت مصادر محلية بمديرية تبن لحج اليوم، إن مجهولين قاموا بزرع عبوات ناسفة محلية الصنع في أحد الأماكن المهجورة في قرية المجحفة.

وأكدت المصادر أنه جرى الإبلاغ لدى أجهزة الأمن فوراً، حيثُ باشرت قوة من التدخل السريع بأمن لحج وإعلان حالة الاستنفار والتحرك للموقع وقيام الخبراء بتفكيك العبوات الناسفة، وإنهاء مفعولها قبل انفجارها..

وكشف قائد قوة التدخل السريع أحمد اللحجي تفاصيل أولية أن مجهولين معهم أشياء مخبأة داخل “أكياس” حيثُ قاموا بدفنها; في أحد الأماكن المهجورة ليلاً في منطقة المجحفة بمديرية تبن، وعند تلقينا المعلومات نزلنا إلى الموقع المحدد وعثرنا على العديد من العبوات الناسفة محلية الصنع، بعد أن تم دفنها.

ودعا “اللحجي” جميع المواطنين الإبلاغ عن أي أجسام غريبة أو مشبوهة حتى يتم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات.