المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرة واستهداف زورق مفخخ للحوثيين

الجمعة 02 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت القوات الأمريكية أنها أسقطت طائرة مسيرة واستهداف زورق مفخخ لجماعة الحوثيين كانا يستهدفان طرق الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي، إن قواتها تمكنت الساعة 5:00 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، من إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لجماعة الحوثيين، فوق خليج عدن، "ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأضاف البيان، أنه وفي وقت لاحق عند حوالي الساعة 10:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد زورق مسير (USV) "بدون قبطان" يحتوي على مواد متفجرة، تابع للجماعة المدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الزورق كان متجهاً نحو ممر الشحن الدولي، و"يمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، لذلك قامت القوات الأمريكية بتدميره دفاعاً عن النفس مما أدى إلى انفجارات ثانوية كبيرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

ولفت البيان إلى أن جماعة الحوثيين أطلقوا، أيضاً، في حوالي الساعة 12:45 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم الحوثيين باتجاه سفينة الشحن التجارية (M/V Koi) المملوكة لبرمودا وترفع العلم الليبيري، أثناء مرورها في البحر الأحمر، إلا أنهما سقطا في المياه، "ولم يتم تسجيل أي إصابات، أو الإبلاغ عن أضرار للسفينة أو سفن التحالف في المنطقة