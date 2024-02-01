جماعة الحوثي تقر بمصرع 7 من مليشياتها ينتحلون رتباً عسكرية في ثلاث محافظات

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أقرت مليشيا الحوثي التابعة لإيران بمصرع 7 من منتحلي رتب عسكرية كبيرة في ثلاث محافظات حاولت الزج بهم إلى محارقها.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن المليشيات شيعت 7 قتلى، جميعهم ضباط ينتحلون رتبا عسكرية، عدا قتيل واحد ينتمي لمحافظة صعدة، والذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في جبهة مقبنة قبل أيام.

وشمل التشييع عناصر من صنعاء وصعدة وذمار، ومن بين السبعة القتلى واحد ينتحل رتبة مقدم، ويدعى “عدي خالد محسن الحاج”، وشيعته في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، إضافة إلى القتيل الذي توفي متأثراً بجراحه ويدعى “علي صالح الشارقي”، وشيعته في مديرية بني بحر بمحافظة صعدة.

فيما الخمسة العناصر شيعتهم المليشيات الحوثية في صنعاء، منهم ثلاثة برتبة رائد، وهم “حسن عبدالكريم الحزيمي، وعلي وهان دعقين، ويحيى صلاح جعمان”، وقتيل برتبة نقيب يدعى “سيف علي سفيان”، وآخر برتبة ملازم ثان ويدعى “عبد الرحمن سعد ملقاط”، ومن المرجح أن تجري المليشيات مراسم تشييع أخرى لكل قتيل في مسقط رأسه بمحافظات أخرى ينتمون إليها.

وكانت المليشيات قد دفعت بتحشيدات قتالية بشرية وأسلحة لتنفيذ هجمات انتحارية باتجاه الجوف ومارب وشبوة منيت فيها بخسائر فادحة.