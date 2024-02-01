إب: مليشيا الحوثي تجبر مدراء المدارس بجمع تبرعات مالية تحت هذا المسمى

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أجبرت مليشيا الحوثي، مدراء المدارس بمحافظة إب على جمع تبرعات مالية من طلاب المدارس لدعم جبهاتها القتالية.

ووفقا لما تناقلتة وسائل اعلام محلية فقد ألزمت المليشيات مدراء المدارس بعدد من مديريات محافظة إب، على تحصيل تبرعات مالية من طلاب المدارس لدعم ما تسميه بـ “القوة الصاروخية والطيران المسير”.

وشددت المليشيات على مدراء المدارس في مدينة إب سرعة دفع المبالغ المالية تحت ذريعة دعم ونصرة المقاومة في فلسطين.

وتعمل مليشيا الحوثي على استغلال الحرب الدائرة في غزة لتحشيد مقاتلين وفرض جبايات مالية واسعة بذريعة نصرة المقاومة في فلسطين.