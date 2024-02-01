البحرية البريطانية: تلقينا بلاغاً عن حادثة غربي الحديدة

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الخميس) إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على بعد 57 ميلاً بحرياً غرب الحديدة في اليمن.
ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكنها قالت إن الواقعة قيد التحقيق، ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاطات مثيرة للريبة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».
وتعرضت سفن عدة في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي باليمن، التي تقول إن ذلك يأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية.