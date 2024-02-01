الشرعية تجدد دعوتها للإتحاد الأوروبى بتصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية

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جددت الحكومة الشرعية اليوم الخميس دعوة الاتحاد الأوروبى بتصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية أحمد بن مبارك عقده بالعاصمة بروكسل، بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وطبيعة الاجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية أن تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" في صدارة الاولويات المطلوبة من الاتحاد الأوربي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار إلى التوجه الأوروبي بإرسال بعثة عسكرية في البحر الأحمر، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الدول المشاطئة باعتبارها المعني بأمن البحر الأحمر ومحملا جماعة الحوثي مسؤولية عسكرة البحر الأحمر.
ولفت وزير الخارجية إلى موقف الحكومة اليمنية المساند والمناصر للقضية الفلسطينية وإدانتها لجرائم الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، ومطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار.