مصادر مقربة من المرشد الإيراني تصدر توجيهات صارمة للمليشيات الحوثية بالتصعيد العسكري وتحدد لهم الاهداف التي يجب ضربها بشكل عاجل

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في تصعيد جديد وبشكل سافر طالبت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الإيراني " رصدها محرر مارب برس " من وصفتهم بـ "الأسود اليمنيين" إلى "استهداف السفن والطائرات الأميركية التي تحمل السلاح لإسرائيل أو الاستيلاء عليها كغنائم".
ودعت الصحيفة الإيرانية "ميلشيات إيران في اليمن والعراق الى استهداف المطارات الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة" قائلة " "مطلبنا من اليمنيين والعراقيين الأبطال أن يدمروا المطارات العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة".
واعتبر مراقبون أن ما نشرته صحيفة "كيهان " يأتي بتوجيهات من مكتب المرشد الإيراني كونه يتزامن مع تصاعد حالة من القلق والمخاوف الإيرانية من التعرض لضربات عسكرية أمريكية وشيكة ويمثل رسائل موجهة الى ميلشيا الحوثي في اليمن والميلشيات الموالية لإيران في العراق بالاتجاه الى المزيد من التصعيد ضد المصالح الأمريكية واستهداف المنشآت الحيوية داخل إسرائيل لكبح جماح واشنطن ودفعها الى التريث قبل تنفيذ تهديداتها بالرد العسكري الحازم على إيران ووكلائها في المنطقة.