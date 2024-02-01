وزير الدفاع الايطالي :اضطراب البحر الأحمر يهدد استقرار الاقتصادي الإيطالي

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قال وزير الدفاع الإيطالي يوم الخميس إن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر تهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي وتهميش الموانئ في جنوب أوروبا.
وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، على السفن التجارية، إلى تعطيل الشحن الدولي، مما أجبر بعض الشركات على تعليق العبور عبر البحر الأحمر والقيام بدلا من ذلك برحلة أطول وأكثر تكلفة حول القارة الافريقية.
وقال وزير الدفاع غيدو كروسيتو لنواب من لجان الدفاع بالبرلمان: “من منظور جيوسياسي، فإن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تهميش الموانئ على البحر الأبيض المتوسط”. “إنه لا يهدد أمن الملاحة فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار الاقتصادي (لإيطاليا)”.
وقال الوزير إن الحركة التجارية عبر قناة السويس – والتي يقدر أنها تمثل نحو 40% من إجمالي التجارة البحرية لإيطاليا – انخفضت بنسبة 38% بحلول الأسبوع الأخير من عام 2023، وزادت أوقات الملاحة بمقدار 10-12 يومًا وزادت التكاليف، وأضاف ما يقرب من خمسة أضعاف.
وقال كروسيتو إنه في إطار العملية الأوروبية في المنطقة المسماة أسبيدس، تدرس إيطاليا إرسال طائرات بمهام المراقبة وجمع البيانات، بالإضافة إلى السفينة العسكرية التي ستزودها لمدة 12 شهرًا