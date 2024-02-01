مسؤولون هنود:نيودلهي تنشر 12 سفينة حربية قرب البحر الأحمر

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نشرت الهند عددا من القطع البحرية في النطاق الإقليمي للبحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي نشرت ما لا يقل عن 12 سفينة حربية قرب البحر الأحمر لتوفير الحماية من القراصنة.
وأضافوا أن البحرية الهندية قامت بالتحقيق مع أكثر من 250 سفينة وزورقا في الوقت الذي تركز فيه القوى الغربية على مهاجمة الحوثيين. وأشاروا إلى أن هذا هو أكبر انتشار للهند في المنطقة.
وصرح وزير الخارجية سوبرامانيام جيشانكار، بأن قدرة الهند المتنامية ومصالحها وسمعتها تستدعي مساعدتها في المواقف الصعبة. وأوضح مسؤولون عسكريون ودفاعيون في الهند أن أفراد البحرية بما في ذلك القوات الخاصة، قاموا بالتحقيق مع أكثر من 250 سفينة وزوارقا صغيرا في الشهرين الماضيين، واعتلوا أكثر من 40 منها في ظل عودة القرصنة بعد غياب دام ست سنوات.
وأضافوا أن البحرية الهندية سجلت ما لا يقل عن 17 حادث خطف ومحاولات خطف واقترابات مشبوهة منذ الأول من ديسمبر 2023.
وتهاجم مليشيا الحوثي منذ نوفمبر 2023 سفنا في البحر الأحمر وهو جزء من طريق يمر من خلاله حوالي 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية، وتزعم المليشيات أنها تدعم الفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل بينما في الواقع تستهدف سفنا تجارية لا علاقة لها بإسرائيل