عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيرا أخيرا لإيران ورسالة للحوثيين ويكشف عن تقييمات مفاجئة حول تأثير هجمات الميلشيا في اليمن على القوات الامريكية ما وراء استثناء إيران للحوثيين من توجيهات أصدرتها لميلشياتها في العراق وسوريا بوقف استهداف القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة ؟ سفير اليمن لدى اليابان يلتقي عميد السلك الدبلوماسي العربي في اليابان و يجدد موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينيه محافظ حضرموت يثني على قوات درع الوطن والنخبة ويوجه رسالة تحذيرية لمن يحاولون تعكير سكينة واستقرار المحافظة مارب تشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي الشرطة العسكرية توكل كرمان: ستعض امريكا وإسرائيل اصابع الندم لو زاد الضغط على قطر بخصوص قادة حماس لغم حوثي يفتك بقدمي ويد طفل كان يرعى أغنامه في حيران حجة عدن.. الحكومة تبحث عن 9 صياديين مفقودين وتناقش عدة تدابير لمواجهة خطر الحوثيين من بينها ''انشاء غرفة عمليات مشتركة'' الحكومة اليمنية تضع مطلبين على الإتحاد الأوروبي وتشرح الغرض الدعائي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام ميسي في المباراة المرتقبة مساء اليوم
دعا وزير الدفاع الأمريكي " لويد أوستن " "إيران " الى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة التي يهاجمون بها السفن التجارية في البحر الأحمر معتبرا أن هجمات الحوثيين وميلشيات إيران الأخرى في المنطقة على القوات الأمريكية غير مؤثرة باستثناء الهجوم الأخير في الأردن فقد كان شنيعا.
واكد وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي له أن الولايات المتحدة لن تتسامح في مقتل جنود أمريكيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن .
وأشار " لويد أوستن" الى أن الولايات المتحدة مصمصه على الحد من قدرات الحوثيين الهجومية معتبرا ان الميلشيا في اليمن تقوم بإجراءات غير قانونية وهو ما يشكل دولية تتعلق بأمن وسلامة الملاحة البحرية مشيرا الى ان الحوثيين لا يهاجمون سفن إسرائيلية ولكنهم يهاجمون سفن تجارية لدول لاعلاقة لها بإسرائيل والصراع الحالي في غزة.
حيث قال ان المليشيات الحوثية هاجمت سفنا تجارية لخمسين جهة لا علاقة لها بإسرائيل.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي آن الأوان للقضاء على قدرات الجماعات الإرهابية التي استهدفت قواتنا في الأردن