عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيرا أخيرا لإيران ورسالة للحوثيين ويكشف عن تقييمات مفاجئة حول تأثير هجمات الميلشيا في اليمن على القوات الامريكية

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 529

دعا وزير الدفاع الأمريكي " لويد أوستن " "إيران " الى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة التي يهاجمون بها السفن التجارية في البحر الأحمر معتبرا أن هجمات الحوثيين وميلشيات إيران الأخرى في المنطقة على القوات الأمريكية غير مؤثرة باستثناء الهجوم الأخير في الأردن فقد كان شنيعا.

واكد وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي له أن الولايات المتحدة لن تتسامح في مقتل جنود أمريكيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن .

وأشار " لويد أوستن" الى أن الولايات المتحدة مصمصه على الحد من قدرات الحوثيين الهجومية معتبرا ان الميلشيا في اليمن تقوم بإجراءات غير قانونية وهو ما يشكل دولية تتعلق بأمن وسلامة الملاحة البحرية مشيرا الى ان الحوثيين لا يهاجمون سفن إسرائيلية ولكنهم يهاجمون سفن تجارية لدول لاعلاقة لها بإسرائيل والصراع الحالي في غزة.

حيث قال ان المليشيات الحوثية هاجمت سفنا تجارية لخمسين جهة لا علاقة لها بإسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي آن الأوان للقضاء على قدرات الجماعات الإرهابية التي استهدفت قواتنا في الأردن