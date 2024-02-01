ما وراء استثناء إيران للحوثيين من توجيهات أصدرتها لميلشياتها في العراق وسوريا بوقف استهداف القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة ؟

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف اعلامي يمني بارز عن توجيهات إيرانية لكافة ميلشياتها في العراق وسوريا بوقف استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة باستثناء ميلشيا الحوثي في اليمن.

وأكد رئيس التحرير السابق لصحيفة " الثوري" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني "خالد سلمان" والمقيم منذ سنوات في " لندن " في منشور له على منصة أكس – رصده مأرب برس- أن "إيران أصدرت تعليماتها لكل مليشياتها بوقف استهداف القواعد والمصالح الأمريكية ، وأبقت على الحوثي نافراً خارج السرب ، لوظيفة لم تتحقق بعد، ربما مقايضته بتخفيف الضربة الإمريكية أو إرجائها أو الإحاطة بها مسبقاً."

وأعتبر "سلمان " أن "ضرب سفينة مدنية هو بكل المقاييس والتوصيفات من أعمال الإرهاب، وقد نفذت مثله القاعدة في ميناء عدن مطلع الألفية باستهداف المدمرة" يو اس اس كول" وبالتالي لا مكان من الصحة في قول المتحدث العسكري إن عمليات جماعته الخارجة عن القانون الدولي ،دفاعاً عن النفس" منوها الى أن "المهمة الوظيفية للحوثي في هذه اللحظة الحاسمة لم تنتفِ إيرانياً بعد ، حيث قائد الحرس الثوري في آخر تصريح له ، يعرضه في حال قصف طهران كورقة مساومة مع الإمريكي تحت عنوان الرد، الرد بصواريخ الحوثي وليس بصواريخ إيران".