‏سفير اليمن لدى اليابان يلتقي عميد السلك الدبلوماسي العربي في اليابان و يجدد موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينيه

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التقى سعادة السفير عادل بن علي السنيني أخيه سعادة السفير وليد صيام سفير دولة فلسطين عميد السلك الدبلوماسي العربي في اليابان
وخلال اللقاء جدد السفير السنيني موقف الحكومة اليمنية الداعم لقضية فلسطين العادلة وإدانتها بأشد العبارات للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه لوصول المساعدات الإنسانية وجدد الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والاغاثية ووقف التهجير القسري للفلسطينين وإدانة الهجمات والاعتداءات على المدنيين الفلسطنيين وفرق الإسعاف و الطواقم الطبية والمستشفيات والمدارس والمساكن والمساجد والكنائس ودور العبادة و الجامعات وأطقم الصحافة وعائلاتهم وموظفي الأمم المتحدة ومقرات الوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في غزة والمدن الفلسطينية.
مشيرا إلى إن السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة ومؤكدا دعم اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية و مبادرة السلام العربية.