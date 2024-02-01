محافظ حضرموت يثني على قوات درع الوطن والنخبة ويوجه رسالة تحذيرية لمن يحاولون تعكير سكينة واستقرار المحافظة

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اثنى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم الخميس على قوات النخبة الحضرمية ودرع الوطن.. مؤكدا انهما جزء من القوات المسلحة وصمام أمن لحضرموت.

ونقل اعلام حضرموت الرسمي ،عن المحافظ قوله: ''إن القوات المتواجدة في حضرموت من ألوية درع الوطن هم من أبناء حضرموت ويعول عليهم أبناء المحافظة مع اخوانهم في قوات النخبة الحضرمية لحماية تراب حضرموت كل حضرموت من أطماع الطامعين وزارعي الفتن بوصفهم خط الدفاع الأول للدفاع عن أمنها''.

وفي رسالة تحذيرية لمن يحاول تعكير استقرار المحافظة قال بن مبخوت : ''قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وقوات درع الوطن جزء من قواتنا المسلحة وهي صمّام أمان حضرموت ودرعها الواقي أمام كل من يحاول زعزعة أمانها وتعكير سكينتها العامة''.

وقال المحافظ أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة ستواصل جهودها لوحدة الصف وتعزيز الاستقرار.

كما أشاد بوعي المواطنين ومساندتهم لقوات الأمن والجيش، مثنيـًا على الدعم المتواصل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة اللتين عمدتا بالدم المتلاحم مع دماء شهدائنا انتصارات شعبنا وتحريره ودعم المؤسستين العسكرية والأمنية.