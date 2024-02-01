سفير اليمن لدى اليابان يلتقي عميد السلك الدبلوماسي العربي في اليابان و يجدد موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينيه محافظ حضرموت يثني على قوات درع الوطن والنخبة ويوجه رسالة تحذيرية لمن يحاولون تعكير سكينة واستقرار المحافظة مارب تشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي الشرطة العسكرية توكل كرمان: ستعض امريكا وإسرائيل اصابع الندم لو زاد الضغط على قطر بخصوص قادة حماس لغم حوثي يفتك بقدمي ويد طفل كان يرعى أغنامه في حيران حجة عدن.. الحكومة تبحث عن 9 صياديين مفقودين وتناقش عدة تدابير لمواجهة خطر الحوثيين من بينها ''انشاء غرفة عمليات مشتركة'' الحكومة اليمنية تضع مطلبين على الإتحاد الأوروبي وتشرح الغرض الدعائي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام ميسي في المباراة المرتقبة مساء اليوم مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.. مشاركة مهمة لليمن هل وبخت السعودية ''الانتقالي الجنوبي'' وأجبرته على حذف بيانه الأخير؟
اثنى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم الخميس على قوات النخبة الحضرمية ودرع الوطن.. مؤكدا انهما جزء من القوات المسلحة وصمام أمن لحضرموت.
ونقل اعلام حضرموت الرسمي ،عن المحافظ قوله: ''إن القوات المتواجدة في حضرموت من ألوية درع الوطن هم من أبناء حضرموت ويعول عليهم أبناء المحافظة مع اخوانهم في قوات النخبة الحضرمية لحماية تراب حضرموت كل حضرموت من أطماع الطامعين وزارعي الفتن بوصفهم خط الدفاع الأول للدفاع عن أمنها''.
وفي رسالة تحذيرية لمن يحاول تعكير استقرار المحافظة قال بن مبخوت : ''قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وقوات درع الوطن جزء من قواتنا المسلحة وهي صمّام أمان حضرموت ودرعها الواقي أمام كل من يحاول زعزعة أمانها وتعكير سكينتها العامة''.
وقال المحافظ أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة ستواصل جهودها لوحدة الصف وتعزيز الاستقرار.
كما أشاد بوعي المواطنين ومساندتهم لقوات الأمن والجيش، مثنيـًا على الدعم المتواصل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة اللتين عمدتا بالدم المتلاحم مع دماء شهدائنا انتصارات شعبنا وتحريره ودعم المؤسستين العسكرية والأمنية.